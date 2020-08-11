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Кабмин решил поддержать украинских аграриев

Кабмин решил поддержать украинских аграриев
18:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Глава Минэкономики рассказал, что на поддержку аграриев в этом году выделили 4 миллиарда, в следующем будет больше.

Правительство нарабатывает дополнительные позиции в программу государственной поддержки агропроизводителей Украины на следующий год - в 2021 году она будет больше, чем в нынешнем. 

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на открытии 32-й Международной аграрной выставки AGRO-2020.

"Хочу напомнить, что еще в 2001 году экспорт (зерна - ред.) составлял только 1 млн тонн, сейчас больше 50 млн тонн. Но на этом мы останавливаться не будем. Есть государственные программы поддержки. На этот год выделено 4 млрд грн. Вместе с вами, с ассоциациями, за предыдущие годы наработано много предложений относительно того, какой должна быть государственная поддержка в 2021 году. Мы надеемся, что она будет большей", - сказал Петрашко.

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Приветствуя участников выставки AGRO-2020, которая сегодня начала свою работу в Киеве, он выразил уверенность, что достижения аграрного сектора будут расти и дальше.

"В этом году, мы считаем, будет также продолжено наращивание объемов урожая, потенциал огромный", - заверил министр.

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АПК, Минэкономики, Игорь Петрашко.

Автор:

Телеграф
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