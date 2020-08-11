В Фонде госимущества планируют запустить процесс приватизации объектов "Укрспирта"

В Фонде госимущества заявили о готовности начать процесс приватизации объектов "Укрспирта", предложения по приватизации 12 из которых уже переданы Фонду. Об этом заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

"Приватизация объектов спиртовой отрасли на первом этапе предусматривает выставление на прозрачные аукционы объектов ГП "Укрспирт". Общее количество объектов, готовых к приватизационному процессу - 41.

Потенциальные инвесторы отрасли производства спирта - это не только производители пищевых спиртов, но и фармацевтические компании, производители автомобильного топлива и агрокомпании, которые заинтересованы в переработке собственной продукции", - заявил Дмитрий Сенниченко.

По его словам, ключевым условием успешной приватизации активов спиртовой отрасли является скорейшее утверждение правительством Программы реформирования и развития спиртовой отрасли, в которой будут предусмотрены процедура и условия проведения продажи.

"Приватизация объектов ГП "Укрспирт" начинается. Ждем новых инвесторов", - резюмировал он.