В Фонде госимущества планируют запустить процесс приватизации объектов "Укрспирта"

"Приватизация объектов спиртовой отрасли на первом этапе предусматривает выставление на прозрачные аукционы объектов ГП "Укрспирт". Общее количество объектов, готовых к приватизационному процессу - 41.
Потенциальные инвесторы отрасли производства спирта - это не только производители пищевых спиртов, но и фармацевтические компании, производители автомобильного топлива и агрокомпании, которые заинтересованы в переработке собственной продукции", - заявил Дмитрий Сенниченко.
По его словам, ключевым условием успешной приватизации активов спиртовой отрасли является скорейшее утверждение правительством Программы реформирования и развития спиртовой отрасли, в которой будут предусмотрены процедура и условия проведения продажи.
"Приватизация объектов ГП "Укрспирт" начинается. Ждем новых инвесторов", - резюмировал он.