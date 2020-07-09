Главу Фонда госимущества хотели подкупить за $800 тысяч

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили гражданина, который за 800 тыс. долларов пытался подкупить председателя Фонда госимущества.
Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, средства гражданин предлагал чиновнику за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.
Мужчина был разоблачен "на горячем", сразу после предоставления им первой части оговоренной суммы, а именно - 200 тыс. долларов.
Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.