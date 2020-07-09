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Главу Фонда госимущества хотели подкупить за $800 тысяч

Главу Фонда госимущества хотели подкупить за $800 тысяч
21:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook
Средства злоумышленник предлагал за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц.

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили гражданина, который за 800 тыс. долларов пытался подкупить председателя Фонда госимущества.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, средства гражданин предлагал чиновнику за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

Мужчина был разоблачен "на горячем", сразу после предоставления им первой части оговоренной суммы, а именно - 200 тыс. долларов.

САП: Высший антикоррупционный суд оставил под стражей Микитася

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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Все по теме:

САП, НАБУ, Фонд госимущества.

Автор:

Телеграф
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