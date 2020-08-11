Минфин продолжает продавать гособлигации

Финансовое ведомство Украины продало гособлигаций еще на 10 миллиардов гривен.

Министерство финансов по итогам аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 августа привлекло в госбюджет 10,123 млрд гривен в эквиваленте.

Об этом сообщает Министерство финансов в Фейсбуке.

В Минфине отметили, что сегодня инвесторам были предложены два выпуска ценных бумаг, номинированных в гривне, со сроком обращения в 3 месяца и 3 года, а также один выпуск полуторагодичных ценных бумаг, номинированных в долларах США.

От размещения 3-месячных бумаг в государственный бюджет были привлечены 4 882 млн грн, трехлетних - 2,7 млн грн. Средневзвешенная доходность составила 7% и 10% соответственно.

От размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, были привлечены 189,8 млн долл. США. Средневзвешенная ставка доходности составила 3,6%.