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Президент собирает Раду, будет обсуждать повышение минималки

Президент собирает Раду, будет обсуждать повышение минималки
11:50 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua
Глава украинского государства Владимир Зеленский просит главу украинского парламента Дмитрия Разумкова провести внеочередное заседание парламента 25 августа.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал нардепов поддержать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от президента, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до 6 тысяч гривень. И на протяжении 2021 будет третья часть - мы увеличим до 6,5 тысяч гривен", - заявил глава украинского государства.

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Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей", - добавил он.

По словам Зеленского, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Он обратился к Разумкова с просьбой провести внеочередное заседание после Дня Независимости и призвал народных депутатов поддержать законопроект об увеличении размера минималки.

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Как известно, 6 августа президент был зарегистрирован законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год ", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5000 гривень - с 1 сентября 2020 года.

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Все по теме:

Верховная Рада, Владимир Зеленский, Минималка, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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