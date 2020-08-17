Скачать
Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Киев оказался в желтой зоне: какие ограничения усилят
Киев оказался в желтой зоне: какие ограничения усилят
Кравчук о Донбассе: России также надоела война
Кравчук о Донбассе: России также надоела война
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
17 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
17 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В Минздраве анонсировали повышение зарплаты медикам с 1 января

В Минздраве анонсировали повышение зарплаты медикам с 1 января
12:28 Сегодня Телеграф
Зарплаты медработникам повысят с 1 января 2021 года. Этот вопрос стоит на личном контроле Зеленского.

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал очередное повышение зарплаты медицинским работникам с 1 января 2021 года.

Об этом глава Минздрава сообщил на брифинге 17 августа.

"Нас ждет с 1 сентября повышение заработной платы нашим медицинским работникам: врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу. Это тот вопрос, который находится на особом контроле у президента страны, и это только начало повышения этой заработной платы. Мы планируем с января месяца, начиная с первого января, еще больше ее повысить", - рассказал Степанов.

Напомним, в начала пандемии от коронавируса в Украине умерли более 60 медиков.

Как сообщалось, в Украине 17 августа по данным Миздрава выявили 1 464 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии лабораторно подтвердили 92 820 случаев коронавируса.

За минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели 78 детей и 69 медиков. В Миздраве отметили, что за сутки госпитализировали высокое количество людей - 213 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Зарплата, Медики.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
02 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
03 "Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев": Навальный потроллил Лукашенко
04 Протесты в Башкирии: защитники горы Куштау подрались с силовиками, около 50 задержанных (Видео)
05 Протесты в США: 17 полицейских получили ранения (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве анонсировали повышение зарплаты медикам с 1 января
Степанов анонсировал повышение зарплат медикам
В Беларуси снова массово отключают интернет
В Беларуси снова массово отключают интернет
Пандемия: ВОЗ обратилась к миру с призывом больше не вводить карантин
ВОЗ обратилась к миру с призывом больше не вводить карантин
Пока не точно: Qualcomm готовит новый чип Snapdragon без 5G
Пока не точно: Qualcomm готовит новый чип Snapdragon без 5G
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь