В Минздраве анонсировали повышение зарплаты медикам с 1 января

Зарплаты медработникам повысят с 1 января 2021 года. Этот вопрос стоит на личном контроле Зеленского.

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал очередное повышение зарплаты медицинским работникам с 1 января 2021 года.

Об этом глава Минздрава сообщил на брифинге 17 августа.

"Нас ждет с 1 сентября повышение заработной платы нашим медицинским работникам: врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу. Это тот вопрос, который находится на особом контроле у президента страны, и это только начало повышения этой заработной платы. Мы планируем с января месяца, начиная с первого января, еще больше ее повысить", - рассказал Степанов.

Напомним, в начала пандемии от коронавируса в Украине умерли более 60 медиков.

Как сообщалось, в Украине 17 августа по данным Миздрава выявили 1 464 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии лабораторно подтвердили 92 820 случаев коронавируса.

За минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели 78 детей и 69 медиков. В Миздраве отметили, что за сутки госпитализировали высокое количество людей - 213 человек.