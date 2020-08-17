В Украине - почти полторы тысячи новых случаев коронавируса

В Украине уже почти 93 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего инфицированных в Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 17 августа, выявили еще 1 464 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 92 820 случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки больше всего новых больных выявили в Ровенской области (178), в Черновицкой области (165), во Львовской области (128) и в Киеве (104).

За сутки скончались 21 больной и 342 пациента выздоровели.

Всего за время эпидемии от коронавирусной болезни умерли уже 2 089 человек. Заболели и успешно излечились 48 164. На сегодняшний день число активных больных составляет 42 567.

Напомним, днем ранее сообщалось о 1 637 случаев заражения. 15 августа в Украине коронавирус побил очередной антирекорд - за сутки заболели 1 847 человек.

Всего в мире с начала пандемии количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 21 826 450 человек.