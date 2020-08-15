Эпидемия COVID-19: в Украине уже почти 90 тыс случаев заражения

По состоянию на утро 15 августа в Украине зарегистрировали около 90 000 человек с коронавирусом, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировали более 1 800 случаев заражения. Об этом сообщаю данные СНБО.

Так, из 89 тыс 719 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 тыс 847 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 тыс 044 человека, из них 33 - за последние сутки.

Данные о выздоровевших пока не обновлены, по состоянию на 14 августа выздоровели от болезни 46 тыс 797 пациентов.

Ранее, специалисты из Университета Сарагосы в Испании пришли к выводу, что COVID-19 мложет повредить только определенные человеческие органы, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему. Но не весь организм. Данное открытие, результаты которого опубликовали в журнале Chaos, позволит ускорить разработку препаратов, предотвращающих полиорганную недостаточность и смерть пациентов./

В Мире с начала эпидемии количество зараженных по состоянию на 08:00 субботы достигло 21 млн 83 тыс 98 человек. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.