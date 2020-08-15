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Суббота, 15.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Исследования COVID-19: какие органы человека повреждает болезнь

Исследования COVID-19: какие органы человека повреждает болезнь
Обновлено 07:26 Сегодня Телеграф
Специалисты из Университета Сарагосы в Испании пришли к выводу, что COVID-19 мложет повредить только определенные человеческие органы, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему. Но не весь организм. Данное открытие, результаты которого опубликовали в журнале Chaos, позволит ускорить разработку препаратов, предотвращающих полиорганную недостаточность и смерть пациентов.

Для проникновения в организм, коронавирус взаимодействует со специфичным белком, который называется ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2).

Этот рецептор имеют многие клетки организма, однако патоген поражает органы избирательно, что указывает на существование еще не известного механизма заражения тканей.

Ученым удалось разработать математическую модель, с помощью которой обнаружили 59 белков, действующих как основные активаторы и влияющих на другие органы человека.

Цепочка взаимодействий вызывает изменения в белках, находящихся за пределами легких, что влияет на уязвимость органов для COVID-19.

Таким образом, препараты, нацеленные на эти цепочки, помогут избежать полиорганной недостаточности от коронавируса, которая приводит во многих случаях к смерти пациентов.

Ранее, антирекорд по количеству больных коронавируса за сутки и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что Украина находится на грани второй волны COVID-19. Об этом Владимир Зеленский сообщил на традиционной селекторном совещании.

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Все по теме:

Исследования, Заражение, Коронавирус, Испани, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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