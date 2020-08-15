Исследования COVID-19: какие органы человека повреждает болезнь

Для проникновения в организм, коронавирус взаимодействует со специфичным белком, который называется ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2).
Этот рецептор имеют многие клетки организма, однако патоген поражает органы избирательно, что указывает на существование еще не известного механизма заражения тканей.
Ученым удалось разработать математическую модель, с помощью которой обнаружили 59 белков, действующих как основные активаторы и влияющих на другие органы человека.
Цепочка взаимодействий вызывает изменения в белках, находящихся за пределами легких, что влияет на уязвимость органов для COVID-19.
Таким образом, препараты, нацеленные на эти цепочки, помогут избежать полиорганной недостаточности от коронавируса, которая приводит во многих случаях к смерти пациентов.
Ранее, антирекорд по количеству больных коронавируса за сутки и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что Украина находится на грани второй волны COVID-19. Об этом Владимир Зеленский сообщил на традиционной селекторном совещании.