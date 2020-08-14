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Зеленский: Украина на грани второй волны COVID-19

Зеленский: Украина на грани второй волны COVID-19
Обновлено 16:51 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Антирекорд по количеству больных коронавируса за сутки и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что Украина находится на грани второй волны COVID-19. Об этом Владимир Зеленский сообщил на традиционной селекторном совещании.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса.

Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдение правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещение массовых мероприятий", - сказал Президент, обращаясь к чиновникам и губернаторам.

На совещании глава государства отметил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1732 граждан.

Такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

Напомним, в Украине 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более чем 1,7 тысячи.

Также сообщалось, что в Минздраве обнародовали обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон. Об этом сообщили в украинском Минздраве.

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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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