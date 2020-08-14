В Минздраве обновили список стран "красной" и "зеленой" зон: в какой группе Украина

В Минздраве обнародовали обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон. Об этом сообщили в украинском Минздраве.

В списке приводятся данные по 194 государствам, которые являются членами ВОЗ, о количестве активных случаев коронавируса на 100 000 населения.

Данный документ доступен на сайте Минздрава.

В Украине на данный момент этот показатель составляет 45,6.

Таким образом, страна отнесена к "зеленой" зоне.

В "красной" зоны отнесены 55 стран, в отношении 15 стран нет данных о заболеваемости COVID-19.

В Украине 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более чем 1,7 тысячи.

По информации Worldometer, в мире обнаружили 21 млн 099 тыс 848 случаев коронавируса, в частности летальных 757 тыс 997, выздоровели 13 млн 948 тыс 635 пациентов.

Также сообщалось, что за прошедшие 24 часа в Польше подтвердили 825 новых случаев заражения, 14 пациентов скончались, а 401 - выздоровели. Об этом сообщили в Worldometer.