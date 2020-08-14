Ситуация ухудшается: в Украине очередной антирекорд по COVID-19

В Украине на 9:00 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более чем 1,7 тысячи.

В Украине за сутки снова зафиксировали два "коронавирусных антирекорда", заболеваемость не прекращает расти.

Об этом рассказал глава украинского Минздрава Максим Степанов.

Он отметил, что за прошедшие сутки в стране госпитализировали рекордное число заболевших коронавирусом - 330 украинцев.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день в Украине зафиксировали 1732 новых случаев коронавирусного заболевание, что на 140 человек меньше, чем сутками ранее.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

По словам Степанова, в целом за все время пандемии в Украине заболело 87 872 человека.

"Из них 6093 ребенка и 9570 медицинских работников. В общем выздоровели за все время пандемии 46 797 пациентов, летальных случаев 2011", - сообщил Степанов.