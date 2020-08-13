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Пандемия COVID-19: в Польше более 800 новых случаев заражения

Пандемия COVID-19: в Польше более 800 новых случаев заражения
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф
За все время эпидемии в Польше уже в третий раз обнаружили более 800 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в RMF24.

В Минздраве Польши заявили, что за последние сутки зафиксировали 811 новых случаев заражения.

Это второй самый большой показатель за время эпидемии - после 843 больных 8 августа.

Умерли за сутки 14 больных. 

В мире уже почти 21 миллион заражений коронавирусом

Наибольшее количество заражений, как обычно, приходится на Силезское, Мазовецкое и Малопольское воеводства - 181, 148 и 136 соответственно. В Поморском и Великопольском зарегистрировали 61 и 54 случая, в остальных - менее 50. 

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Польше за время эпидемии достигло 54 487, погибших - 1844. 

Ранее министр здравоохранения Польши анонсировал усиление карантина примерно в 20 районах, где ситуация наиболее опасна.

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Все по теме:

Польша, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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