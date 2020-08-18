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Украина привлечет кредит на 250 млн евро

Украина привлечет кредит на 250 млн евро
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook
На сумму кредитов будет начисляться процентный доход по ставке 5,95% годовых.

Кабинет министров принял постановление провести государственные внешние заимствования в 2020 году путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International Inc. Об этом сообщается на сайте правительства.

Указано, что кредиты на общую сумму 250 млн евро привлекаются для выполнения закона О государственном бюджете Украины на 2020 год.

Согласно утвержденным условиям, на сумму кредитов начисляется:

  • процентный доход по ставке 5,95% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств;

  • процентный доход по ставке 6,85% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через пять лет после даты получения кредитных средств.

Процентный доход выплачивается ежеквартально. Окончательное погашение кредитов осуществляется через три года и через пять лет после даты получения кредитных средств согласно условиям соответствующих кредитных договоров.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале.

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Кредит, Кабмин.

Автор:

Телеграф
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