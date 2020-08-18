Украина привлечет кредит на 250 млн евро

Кабинет министров принял постановление провести государственные внешние заимствования в 2020 году путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International Inc. Об этом сообщается на сайте правительства.
Указано, что кредиты на общую сумму 250 млн евро привлекаются для выполнения закона О государственном бюджете Украины на 2020 год.
Согласно утвержденным условиям, на сумму кредитов начисляется:
процентный доход по ставке 5,95% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств;
процентный доход по ставке 6,85% годовых по кредитным договорам со сроком погашения через пять лет после даты получения кредитных средств.
Процентный доход выплачивается ежеквартально. Окончательное погашение кредитов осуществляется через три года и через пять лет после даты получения кредитных средств согласно условиям соответствующих кредитных договоров.
Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале.