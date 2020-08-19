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Зеленский поговорил с врио главы ЕБРР о борьбе с коррупцией в Укравтодоре

Зеленский поговорил с врио главы ЕБРР о борьбе с коррупцией в Укравтодоре
Обновлено 00:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.

В ходе переговоров они обсудили ряд вопросов в частности, запуск пилотного проекта антикоррупционной программы в Укравтодоре

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с и. о. президента ЕБРР Юргеном Ригтеринком. Собеседники обсудили подготовку реализации нового совместного проекта между Украиной и ЕБРР, а также дали оценку процессу внедрения проектов, которые продолжаются", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил положительные результаты двустороннего сотрудничества, в частности, подписание кредитного соглашения между АО "Укргаздобыча", Министерством финансов и ЕБРР на 52 млн евро. Также он отметил приоритетность проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" на общую сумму 900 млн.

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"Во время телефонного разговора стороны также договорились о подготовке Меморандума между Украиной и ЕБРР по внедрению ряда антикоррупционных мероприятий в государственных компаниях, реализующих совместные с банком проекты. В частности, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) станет первым органом власти, в котором будет разработана и реализована комплексная программа, направленная на повышение качества и прозрачности управления проектами. Переговоры относительно старта этого пилотного проекта продолжались с апреля 2020 года", - добавили в сообщении.

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ЕБРР, Укравтодор, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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