Скачать
Среда, 19.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID набирает обороты: за сутки еще один антирекорд
COVID набирает обороты: за сутки еще один антирекорд
"Обратился к рабочим, я тоже так делал": Горбачев назвал ошибку Лукашенко
"Обратился к рабочим, я тоже так делал": Горбачев назвал ошибку Лукашенко
ПСЖ обыграл Лейпциг на пути в финал Лиги чемпионов (Видео)
ПСЖ обыграл Лейпциг на пути в финал Лиги чемпионов (Видео)
19 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
19 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Взрыв в Бейруте: Украина направила в Ливан гумпомощь

Взрыв в Бейруте: Украина направила в Ливан гумпомощь
11:08 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua
Украина направила в Ливан около пяти тонн гуманитарной помощи в связи со взрывом, который произошел 4 августа в Бейруте.

Медикаменты и продукты питания будут сопровождать нацгвардейцы и спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что решение о предоставлении гумпомощи было принято после запроса посольства Ливана в Украине.

Украина направила в Бейрут гумпомощь

Украина направила в Бейрут гумпомощь

Украина направила в Бейрут гумпомощь

"В Бейруте произошла страшная беда - взрыв в порту унес жизни 220 граждан, более 100 человек пропали без вести, более тысячи пострадавших, столица понесла огромные разрушения", - сказал Яровой.

Также в ведомстве отмечают, что из резервного фонда госбюджета было выделено 8 млн 450 тысяч гривен.

Чрезвычайный и Полномочный посол Ливана в Украине Али Дахер поблагодарил украинскую сторону за участие в такое непростое для Ливана время.

Как сообщалось, 4 августа в аэропорту столицы Ливана Бейруте прогремел взрыв - взорвались почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры. Взрывная волна разрушила несколько кварталов города. В результате катастрофы от 250 до 300 тысяч человек остались без жилья. Погибли сотни людей и тысячи были ранены. 

Власти Ливана подсчитали убытки и заявляли, что в стране нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ливан, МВД, Бейрут.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа 2020 года
02 "Только я и природа": Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы на природе
03 "Для большинства вирусологов и эпидемиологов станет шоком": вирусы могут передаваться через пыль
04 "Желаю им всего наилучшего": исполнитель роли Морфиуса рассказал, почему не участвует в съемках четвертой части "Матрицы"
05 В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных
В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных
День независимости 2020: когда празднуем и сколько отдыхаем
День независимости 2020: когда празднуем и сколько отдыхаем
Тихановская просит ЕС &quot;поддержать пробуждение Беларуси&quot; и не признавать выборы (Видео)
Тихановская просит ЕС "поддержать пробуждение Беларуси"
Абсолютно новый дизайн: Realme назвала дату презентации новой линейки смартфонов
Абсолютно новый дизайн: Realme назвала дату презентации новой линейки смартфонов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь