Взрыв в Бейруте: Украина направила в Ливан гумпомощь

Украина направила в Ливан около пяти тонн гуманитарной помощи в связи со взрывом, который произошел 4 августа в Бейруте.

Медикаменты и продукты питания будут сопровождать нацгвардейцы и спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что решение о предоставлении гумпомощи было принято после запроса посольства Ливана в Украине.

"В Бейруте произошла страшная беда - взрыв в порту унес жизни 220 граждан, более 100 человек пропали без вести, более тысячи пострадавших, столица понесла огромные разрушения", - сказал Яровой.

Также в ведомстве отмечают, что из резервного фонда госбюджета было выделено 8 млн 450 тысяч гривен.

Чрезвычайный и Полномочный посол Ливана в Украине Али Дахер поблагодарил украинскую сторону за участие в такое непростое для Ливана время.

Как сообщалось, 4 августа в аэропорту столицы Ливана Бейруте прогремел взрыв - взорвались почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры. Взрывная волна разрушила несколько кварталов города. В результате катастрофы от 250 до 300 тысяч человек остались без жилья. Погибли сотни людей и тысячи были ранены.

Власти Ливана подсчитали убытки и заявляли, что в стране нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте.