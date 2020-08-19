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Минсоцоплитики проверит получателей субсидий: кому придется вернуть деньги

Минсоцоплитики проверит получателей субсидий: кому придется вернуть деньги
13:59 Сегодня Телеграф
Министерство социальной политики Украины проверяет доходы получателей субсидий. Используются данные налоговой службы.

Об этом сказал советник министра социальной политики Николай Шамбор в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Будут прекращены выплаты тем, кто не подал некоторые документы, скрыл свои определенные доходы или доходы для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или о возвращении тех сумм, которые были назначены неправомерно", - рассказал советник.

По его словам, если человек не имел право на субсидию, но получал ее, то деньги отберут. Однако если ошибка произошла по вине чиновников соцзащиты, то возвращать не придется.

"Если ошибся работник службы, то от человека ничего не заберут, потому что ошибся не он. Если человек неправильно подал документы, то это уже другое дело. Если человек подает декларацию и забыл о доходах - это уже не совсем правомерное действие", - сказал он.

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По словам Шамбора, пока ведомство проводит дополнительные проверки. В частности, данные налоговой службы, чтобы получить информацию обо всех доходах человека.

"В прошлом году мы проверили получателей малообеспеченных семей. Сейчас будем проводить более широкую проверку тех, кто получает субсидии", - сообщил советник.

Как сообщалось, в июне 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,891 миллиона граждан, а ее средний размер составил 267,78 гривни.

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Субсидии, Минсоцоплитики.

Автор:

Телеграф
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