В АМКУ завели дело против группы компаний ROSHEN

В АМКУ начали дело против предприятий группы компаний ROSHEN по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Отмечается, что субъекты хозяйствования, которые входят в состав группы Рошен, являются крупнейшими отечественными производителями крахмальной кукурузной патоки. В Комитете считают, что у группы Рошен в течение 2018-2019 годов были структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на данном товарном рынке. Следовательно, по имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Рошен в течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для кондитерских фабрик.

Также, по данным АМКУ, в 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Рошен повысила цены на патоку собственного производства. При этом, в ходе исследования, предшествовавшего началу дела, Комитетом не были установлены объективные причины для повышения цен этой группой. Такие действия в отношении субъектов хозяйствования - конкурентов на рынках кондитерских изделий, пришли к выводу в АМКУ, могли привести к недопущению, устранению либо ограничению конкуренции между ними.

Сейчас Антимонопольный комитет начинает расследование, сбор и анализ доказательств по делу.

Как сообщалось, Рошен является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий Украины и Восточной Европы, входит в тридцатку крупнейших производителей кондитерских изделий мира.

В состав корпорации входят: ЗАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен", ЧАО "Винницкая кондитерская фабрика", ЧАО "Кременчугская кондитерская фабрика", ООО "Бисквитный комплекс "РОШЕН" (Борисполь), ООО "Логистический центр "Плюс" (Яготин) , ЧАО "Винницкий молочный завод "Рошен", Клайпедская кондитерская фабрика (Клайпеда, Литва), кондитерская фабрика "Bonbonetti" (Будапешт, Венгрия), ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" (Липецк, Россия, была закрыта в апреле 2017 года).

Компания производит более 320 наименований кондитерских изделий.