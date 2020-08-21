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Украинцам с 1 сентября для поездок в Беларусь надо будет загранпаспорт

Украинцам с 1 сентября для поездок в Беларусь надо будет загранпаспорт
Обновлено 14:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter
С 1 сентября гражданам Украины, которые будут осуществлять поездки в Беларусь, необходимы будут загранпаспорта. Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

В ведомстве напомнили, что с началом осени вступает в силу постановление правительства "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан".

"Следовательно, заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов", - говорится в сообщении.

При этом в ГПСУ прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

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Вместе с тем, как утверждают в ведомстве, существенно улучшится предотвращение случаев использования подделок паспорта гражданина Украины (в форме книжечки), учитывая незначительную степень защиты документа.

Пограничники заметили, что отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года была введена с целью предоставления возможности путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины.

В то же время граждане Украины, проживающие на территории Беларуси, могут оформить загранпаспорта в украинском посольстве в Минске или консульстве в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем должным оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.

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"Однако граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно будут пропускать и по внутренним паспортам", - заверили в Госпогранслужбы.

Также сказано, что граждане Украины - жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Беларусь в местных пунктах пропуска по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси (от 12 декабря 1998 года) о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах.

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Украина, Беларусь, МИД, ГПСУ.

Автор:

Телеграф
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