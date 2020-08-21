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Референдум о независимости: как украинцы проголосовали бы сегодня - опрос

Референдум о независимости: как украинцы проголосовали бы сегодня - опрос
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил сегодня, то его выиграли бы сторонники независимости. Об этом свидетельствуют результаты представленного во время пресс-конференции общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил сегодня, то он был бы, безусловно, выигран сторонниками независимости. Так, голоса на нем распределились бы 84,4% - "за" и 15,6% - "против", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что если анализировать также респондентов, которые затрудняются с ответом, либо не явились на референдум, то "против" выступили бы менее 13% граждан, а почти 68% проголосовали бы за независимость.

Результаты опроса: различия по регионам и партиям

В то же время, несмотря на такую абсолютную поддержку решения о независимости, прослеживаются существенные региональные, возрастные и партийные различия, отмечают авторы исследования.

Так, в западном регионе противников решения о независимости менее 1%, а на востоке - почти 30%.

Также, чем моложе респонденты, тем больше среди них поддерживают независимость страны.

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Среди сторонников политических партий самый высокий уровень поддержки независимости в "Европейской солидарности" - более 90%, а самый маленький - в "Оппозиционной платформе - За жизнь".

Как проходил опрос

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Украина, Референдум, Центр Разумкова.

Автор:

Телеграф
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