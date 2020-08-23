Рада вплотную займется вопросом госбюджета-2021

По словам главы парламента, ключевым на следующей сессии вопросом станет бюджет на 2021 год.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на предстоящей сессии парламента ключевым вопросом станет бюджет на 2021 год.

Об этом он заявил во время брифинга.

"Я надеюсь, мы сможем все плодотворно над ним поработать для того, чтобы сделать его более качественным и принять, как это было в прошлом году и, не "под елку", - сказал спикер.

Еще одним важным вопросом предстоящей сессии спикер парламента называет местные выборы.

"Я понимаю, что некоторые аспекты PR-составляющей в тех решениях, которые приняты в Верховной Раде, к сожалению, тоже будут иметь место", - добавил он.

Напомним, глава Верховной Рады рассказал, что журналистов пока не пустят в кулуары парламента из-за коронавируса.