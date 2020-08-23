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Воскресенье, 23.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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"Держим на паузе": представителей СМИ пока не будут пускать в Раду

"Держим на паузе": представителей СМИ пока не будут пускать в Раду
13:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Глава Верховной Рады рассказал, что журналистов пока не пустят в кулуары парламента из-за коронавируса.

Журналистов планировали допустить в кулуары Верховной Рады с сентября, но отказались от этого из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. 

Об этом рассказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге после торжественной церемонии поднятия Государственного флага на площади Конституции.

"О работе журналистов. Мы неоднократно об этом говорили. Мы надеялись на уменьшение количества заболеваний (COVID-19 - ред.), но видим, что за последнюю неделю этот показатель больше 2 тысяч. Мы надеялись, что с начала новой сессии сможем постепенно возвращаться к доступу журналистов в кулуары. Но пока держим на паузе, потому что сами видите статистику", - сказал Разумков.

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По его словам, если ситуация с коронавирусом улучшится, журналисты смогут вернуться на работу в кулуары Рады.

Новая сессия Верховной Рады должна начаться 1 сентября 2020 года.

В марте из-за карантина Рада ввела новые правила для СМИ: не более одного журналиста от издания или одна съемочная группа от телеканала. Для представителей СМИ также ввели в парламенте температурный скрининг.

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Все по теме:

Верховная Рада, Коронавирус, Дмитрий Разумков, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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