СМИ: Лидер "Батькивщины" Тимошенко заболела COVID-19

Заболевание коронавирусом продолжают фиксировать среди членов украинского парламента. Сегодня список пополнился Юлией Тимошенко.

Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Украина 24.

"Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Вместе с ней заболели и другие члены не семьи, в частности ее дочь Евгения с супругом", - говорится в сообщении.

Также эту информацию подтвердило издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные достоверные источники. СМИ сообщают, что коронавирус подтвердили и Артура Чечеткина, супруга Тимошенко.

Где и когда именно заболела член парламента — пока неизвестно. Также неизвестно, в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.

Отметим, что на ранее проходящих заседаниях Верховной Рады политик не использовала средства индивидуальной защиты.

Напомним, в пятницу жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что у нее до сих пор есть антитела к вирусу, но она продолжает ходить в маске и соблюдать ограничения.