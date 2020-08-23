СМИ: Лидер "Батькивщины" Тимошенко заболела COVID-19

Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19.
Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Украина 24.
"Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Вместе с ней заболели и другие члены не семьи, в частности ее дочь Евгения с супругом", - говорится в сообщении.
Также эту информацию подтвердило издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные достоверные источники. СМИ сообщают, что коронавирус подтвердили и Артура Чечеткина, супруга Тимошенко.
Где и когда именно заболела член парламента — пока неизвестно. Также неизвестно, в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.
Отметим, что на ранее проходящих заседаниях Верховной Рады политик не использовала средства индивидуальной защиты.
Напомним, в пятницу жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что у нее до сих пор есть антитела к вирусу, но она продолжает ходить в маске и соблюдать ограничения.