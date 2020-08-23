Минздрав озвучил список антирекордсменов по COVID-19

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных коронавирусом COVID-19.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также в Харьковской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Киев - 307 случаев. Мы не фиксировали крупных вспышек в городе. Есть семейные вспышки, особенно людей, которые вернулись из отпуска. Черновицкая область - 213 случаев, Ивано-Франковская область - 174 случая, Харьковская область - 169, Львовская область - 146, и Одесская область - 121 случай", - сказал министр.

По его словам, МОЗ фиксирует рост количества заболевших в большинстве регионов Украины.

Напомним, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в воскресенье составляет более 23,1 млн, более 803 тысяч человек умерли.