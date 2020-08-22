Коронавирус: МОЗ обновил список стран "зеленой" и "красной" зоны

Минздрав Украины обновило список стран, находящихся в "красной" и "зеленой" зонах по распространению COVID-19.

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 22 августа 2020 года доступна на сайте министерства.

Так, согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 54,9 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

В то же время в списке стран "красной" зоны находится Испания, в которой зафиксировано 138,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, Израиль - 230,6, Черногория - 112,6.

В "зеленой зоне" - популярные туристические направления - Турция, Египет, Болгария, а также Чехия, Греция, Австрия, Португалия, Польша, Кипр, Хорватия, Италия, Швейцария, Таиланд, Словения, Словакия, Венгрия, Грузия.

Для лиц, прибывающих из стран "красной" зоны, обязательна 14-дневная обсервация или самоизоляция и регистрация в приложении "Дій вдома".

По желанию, лицо может прекратить режим самоизоляции, сделав ПЦР-тест на выявление COVID-19 и получив отрицательный результат.

Перечень лабораторий, которые имеют право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение "Дій вдома", доступен на сайте Центра общественного здоровья.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Всего в мире за сутки зафиксировали почти 250 тысяч новых случаев коронавирусного заболевания.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится не менее чем за два года.