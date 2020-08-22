Зеленский о коронавирусе: У нас в Украине первой волны реально не было

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украине удалось избежать первой волны коронавируса в то время, когда она была в Европе. Однако сейчас наблюдается резкий рост числа заболеваемости.

"Большинство зарубежных стран - Италия, Великобритания, страны Балтии - они все нас поздравляли, когда мы сбили первую волну (COVID-19 - ред.). У нас в Украине первой волны реально не было. Она сейчас у нас - сейчас мы растем, сейчас волна. Волна в том, что каждый день идет рост", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".

Президент отметил, что украинская власть предотвратила первую волну распространения коронавируса в тот период, когда она наблюдалась в Европе.

"Это с учетом того, что мы принимали украинцев домой (из-за границы), мы не блокировали, мы их возвращали домой", - добавил глава государства.

Вместе с тем он призвал граждан соблюдать правила профилактики COVID-19, чтобы предотвратить перегрузку медицинской системы.

"Люди, помогите медикам, будьте разумными", - сказал Зеленский.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Всего в мире за сутки зафиксировали почти 250 тысяч новых случаев коронавирусного заболевания.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится не менее чем за два года.