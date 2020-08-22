Украина достигла нового антирекорда по COVID-19

За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Коронавирусное заболевание продолжает распространяться по Украине. По состоянию на 9:00 сегодняшнего утра в стране подтвердили почти 103 тыс. случаев COVID-19.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, за который отвечает Главный ситуационный центр Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Так, из 102 971 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 328 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 244 человека, из них 37 — за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 51 735 человек, за сутки — 657.

Напомним, в мире не прекращает распространяться уханьский коронавирус COVID-19. Последние данные гласят, что от начала пандемии по всему миру уже зафиксировали 23 миллиона 98 тысяч случаев заболевания коронавирусом.