Не так рано, как планировали: В ВОЗ сообщили, когда ожидать окончания пандемии COVID-19

В ВОЗ считают, что при больших связях вирус распростроняется быстрее, поэтому пандемия завершиться не ранее, чем через два года.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. В ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

"У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года", - заявил он.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем в 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.

На сегодняшний день число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом превышает 23 миллиона. В Украине по состоянию на 21 августа подтвердили более 100 тысяч случаев коронавирусной болезни.