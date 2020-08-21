Не так рано, как планировали: В ВОЗ сообщили, когда ожидать окончания пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. В ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.
"У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года", - заявил он.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем в 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.
На сегодняшний день число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом превышает 23 миллиона. В Украине по состоянию на 21 августа подтвердили более 100 тысяч случаев коронавирусной болезни.