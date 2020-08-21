Скачать
Пятница, 21.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 21 августа: Высокая заболеваемость, отставка Холодницкого и турецкий газ
Итоги 21 августа: Высокая заболеваемость, отставка Холодницкого и турецкий газ
Офис генпрокурора назвал единственную причину Иловайской трагедии
Офис генпрокурора назвал единственную причину Иловайской трагедии
Севилья 2:2 Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (1-й тайм)
Севилья 2:2 Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (1-й тайм)
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки

Не так рано, как планировали: В ВОЗ сообщили, когда ожидать окончания пандемии COVID-19

Не так рано, как планировали: В ВОЗ сообщили, когда ожидать окончания пандемии COVID-19
21:35 Сегодня Телеграф
В ВОЗ считают, что при больших связях вирус распростроняется быстрее, поэтому пандемия завершиться не ранее, чем через два года.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. В ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

"У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года", - заявил он.

Вакцина от COVID-19: ВОЗ начала переговоры с РФ

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем в 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.

На сегодняшний день число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом превышает 23 миллиона.  В Украине по состоянию на 21 августа подтвердили более 100 тысяч случаев коронавирусной болезни. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вакцина, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: РФ в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе
02 Депутаты придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку
03 21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Не стоит делать так часто: почему не нужно "налетать" на овсянку
05 "Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь": Сенсационное признание от 13-кратного чемпиона мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киев на День независимости прибудет глава МИД Германии
В Киев на День независимости прибудет глава МИД Германии
Наконец-то свой газ: Эрдоган заявил, что Турция нашла в Черном море миллиарды кубов газа
Турция нашла в Черном море миллиарды кубов газа
Навального разрешили перевезти в немецкую клинику
Навального разрешили перевезти в немецкую клинику
Солнечно и жарко, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на День независимости
Синоптики дали прогноз погоды на День независимости
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь