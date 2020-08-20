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Четверг, 20.08.2020
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Вакцина от COVID-19: ВОЗ начала переговоры с РФ

Вакцина от COVID-19: ВОЗ начала переговоры с РФ
Обновлено 20:44 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Европейское отделение ВОЗ начало переговоры с РФ для получения большей информации о недавно одобренной экспериментальной вакцине против COVID-19. Об этом сообщили в АР.

На прошлой неделе РФ стала первой страной в мире, получившей лицензию на вакцину от коронавируса. Но вакцина еще не прошла расширенные испытания, которые обычно требуются для доказательства ее эффективности перед лицензированием, что является серьезным нарушением научного протокола.

Кэтрин Смоллвуд, высокопоставленный сотрудник по чрезвычайным ситуациям в Европейском региональном бюро ВОЗ, заявила, что агентство начало "прямые переговоры" с Россией относительно вакцины.

В свою очередь директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге сказал, что агентство приветствует все достижения в разработке вакцин, однако каждая вакцина должна проходить одни и те же клинические испытания. А российская вакцина пока протестирована только на нескольких десятках человек. 

По мнению ученых, продвинутые испытания экспериментальной вакцины на десятках тысяч человек являются единственным способом определить, работает она или нет. 

Две другие потенциальные вакцины против COVID-19 уже начали расширенные исследования в США и других странах, и для оценки эффективности вакцины им потребуется около 30 000 добровольцев.

Ранее, Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-июнь.

Как сообщалось, статистика заболеваемости коронавирусом продолжает бить анитирекорды: за минувшие сутки впервые выявили более двух тысяч новых случаев коронавируса, скончалось рекордное количество больных.

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Все по теме:

Вакцина, РФ, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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