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Четверг, 20.08.2020
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В Украине от коронавируса за сутки умерло рекордное количество больных

В Украине от коронавируса за сутки умерло рекордное количество больных
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф Фото: CEMDbuk/Facebook
Статистика заболеваемости коронавирусом продолжает бить анитирекорды: за минувшие сутки впервые выявили более двух тысяч новых случаев коронавируса, скончалось рекордное количество больных.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 40 летальных случаев от коронавируса. Это новый антирекорд. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов.

Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2184 пациента.

"Было зафиксировано 40 летальных случаев. И это новый печальный антирекорд. При этом выздоровел 704 пациенты", - сказал Степанов.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 19 августа, выявили рекордное количество новых случаев коронавируса - заразились еще 2 134 человека. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.

Украина опередила Китай, откуда распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 537 против 89 527.

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Все по теме:

ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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