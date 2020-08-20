В Украине от коронавируса за сутки умерло рекордное количество больных

Статистика заболеваемости коронавирусом продолжает бить анитирекорды: за минувшие сутки впервые выявили более двух тысяч новых случаев коронавируса, скончалось рекордное количество больных.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 40 летальных случаев от коронавируса. Это новый антирекорд. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения'я Максим Степанов.

Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2184 пациента.

"Было зафиксировано 40 летальных случаев. И это новый печальный антирекорд. При этом выздоровел 704 пациенты", - сказал Степанов.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 19 августа, выявили рекордное количество новых случаев коронавируса - заразились еще 2 134 человека. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.

Украина опередила Китай, откуда распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 537 против 89 527.