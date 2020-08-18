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Вторник, 18.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Украине резко увеличилось количество новых случаев коронавируса

В Украине резко увеличилось количество новых случаев коронавируса
09:34 Сегодня Телеграф
В Украине уже 94 тысяч случаев коронавируса. Харьковская область снова стала антилидером по числу новых случаев за сутки.

По состоянию на утро 18 августа лабораторно подтвердили 94 436 случаев коронавирусной болезни.  

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки коронавирусом заболели 1 616 человек. Это на 152 случая больше, чем днем ранее. При этом 27 человек скончались и 761 выздоровели.

Статистика коронавируса на 18 августа

Больше всего больных выявили в Харьковской (204), Львовской (182), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169), Ровенской (112)областях. В Киеве за сутки заболело 88 человек.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 3272
  • Волынская область - 4792
  • Днепропетровская область - 1772
  • Донецкая область - 1100
  • Житомирская область - 2497
  • Закарпатская область -  6435
  • Запорожская область - 1154
  • Ивано-Франковская область -  6959
  • Кировоградская область - 746
  • Киев - 10 730
  • Киевская область - 4620
  • Львовская область - 12 260
  • Луганская область - 185
  • Николаевская область - 832
  • Одесская область - 5158
  • Полтавская область - 565
  • Ровенская область - 7828
  • Сумская область - 966
  • Тернопольская область - 3902
  • Харьковская область - 6360
  • Херсонская область - 304
  • Хмельницкая область - 1628
  • Черновицкая область - 7954
  • Черкасская область - 1167
  • Черниговская область - 1250

Всего за время эпидемии от осложнений умерло 2 116, выздоровело - 48 925. На сегодняшний день число активных больных составляет 43 395.

Напомним, 14 августа в Украине коронавирус побил очередной антирекорд - за сутки заболели 1 847 человек.

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Все по теме:

ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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