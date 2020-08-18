В Украине резко увеличилось количество новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 18 августа лабораторно подтвердили 94 436 случаев коронавирусной болезни.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
За минувшие сутки коронавирусом заболели 1 616 человек. Это на 152 случая больше, чем днем ранее. При этом 27 человек скончались и 761 выздоровели.
Больше всего больных выявили в Харьковской (204), Львовской (182), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169), Ровенской (112)областях. В Киеве за сутки заболело 88 человек.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Всего за время эпидемии от осложнений умерло 2 116, выздоровело - 48 925. На сегодняшний день число активных больных составляет 43 395.
Напомним, 14 августа в Украине коронавирус побил очередной антирекорд - за сутки заболели 1 847 человек.