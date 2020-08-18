В Украине резко увеличилось количество новых случаев коронавируса

В Украине уже 94 тысяч случаев коронавируса. Харьковская область снова стала антилидером по числу новых случаев за сутки.

По состоянию на утро 18 августа лабораторно подтвердили 94 436 случаев коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки коронавирусом заболели 1 616 человек. Это на 152 случая больше, чем днем ранее. При этом 27 человек скончались и 761 выздоровели.

Больше всего больных выявили в Харьковской (204), Львовской (182), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169), Ровенской (112)областях. В Киеве за сутки заболело 88 человек.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 3272

Волынская область - 4792

Днепропетровская область - 1772

Донецкая область - 1100

Житомирская область - 2497

Закарпатская область - 6435

Запорожская область - 1154

Ивано-Франковская область - 6959

Кировоградская область - 746

Киев - 10 730

Киевская область - 4620

Львовская область - 12 260

Луганская область - 185

Николаевская область - 832

Одесская область - 5158

Полтавская область - 565

Ровенская область - 7828

Сумская область - 966

Тернопольская область - 3902

Харьковская область - 6360

Херсонская область - 304

Хмельницкая область - 1628

Черновицкая область - 7954

Черкасская область - 1167

Черниговская область - 1250

Всего за время эпидемии от осложнений умерло 2 116, выздоровело - 48 925. На сегодняшний день число активных больных составляет 43 395.

Напомним, 14 августа в Украине коронавирус побил очередной антирекорд - за сутки заболели 1 847 человек.