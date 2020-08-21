Скачать
Пятница, 21.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 21 августа: Высокая заболеваемость, отставка Холодницкого и турецкий газ
Итоги 21 августа: Высокая заболеваемость, отставка Холодницкого и турецкий газ
Офис генпрокурора назвал единственную причину Иловайской трагедии
Офис генпрокурора назвал единственную причину Иловайской трагедии
Севилья 2:2 Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (1-й тайм)
Севилья 2:2 Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы (1-й тайм)
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки
Ошибочка вышла: пользователи Lightroom на iOS потеряли все снимки

"Бесконечные капельницы, таблетки": Зеленская рассказала, как перенесла коронавирус

"Бесконечные капельницы, таблетки": Зеленская рассказала, как перенесла коронавирус
20:33 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Жена президента Украины Елена Зеленская говорит, что у нее до сих пор есть антитела к вирусу, но она продолжает ходить в маске и соблюдать ограничения.

Первая леди страны Елена Зеленская поделилась воспоминаниями и рассказала, как переболела коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Супруга президента рассказала, что в начале болезни не было никаких симптомов. Уже в самый разгар ее болезни, стало известно, что заболел и сын Кирилл. По ее словам, он перенес заболевание в легкой форме, с незначительным повышением температуры. 

"К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня - пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки…", - отметила Зеленская.

В общей сложности лечение продолжалось две недели, еще одну она провела в больнице с сыном.

"Болезнь и восстановление после нее продолжались более месяца…", - добавила Зеленская и призвала украинцев не недооценивать коронавирус.

Напомним, президент в очередной раз попросил украинцев придерживаться карантинных ограничений: носить маски, соблюдать социальные дистанции. Зеленский отметил, что дальнейший рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 может остановить медицину в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Елена Зеленская, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук: РФ в ТКГ поставила ультиматум относительно выборов на Донбассе
02 Депутаты придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку
03 21 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Не стоит делать так часто: почему не нужно "налетать" на овсянку
05 "Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь": Сенсационное признание от 13-кратного чемпиона мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киев на День независимости прибудет глава МИД Германии
В Киев на День независимости прибудет глава МИД Германии
Наконец-то свой газ: Эрдоган заявил, что Турция нашла в Черном море миллиарды кубов газа
Турция нашла в Черном море миллиарды кубов газа
Навального разрешили перевезти в немецкую клинику
Навального разрешили перевезти в немецкую клинику
Солнечно и жарко, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на День независимости
Синоптики дали прогноз погоды на День независимости
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь