Зеленский о высокой заболеваемости: Коронавирус может остановить медицину в Украине

Президент в очередной раз попросил украинцев придерживаться карантинных ограничений.

Дальнейший рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 может остановить медицину в Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время брифинга в Николаевской области в пятницу, 21 августа.

"Мы уже на волне по 2000 человек, она очень опасна, мы не можем делать переоборудование во всех больницах. Поэтому увеличение количества заболевших нам просто остановит полностью медицину, и государство уже ничего не сможет сделать", – сказал президент.

Зеленский попросил украинцев "просто ходить в масках и быть осторожными".

"С церквями, на свадьбах, пожалуйста, осторожно, где есть большое скопление людей", – резюмировал Зеленский.

Как сообщалось, президент сообщил, что коронавирусной болезнью переболел его сын Никита. А ранее сообщалось, что коронавирусом переболела первая леди Украины Елена Зеленская.

Как сообщалось, в Украине уже второй день фиксируют более двух тысяч новых случаев заражения на коронавирус. Количество инфицированных в нашей стране перевалило за 100 тысяч.