Число жертв коронавируса в мире превысило отметку в 800 тысяч человек

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в воскресенье составляет более 23,1 млн, более 803 тысяч человек умерли.

Уханьский коронавирус не прекращает распространяться по миру. По состоянию на сегодняшнее утро в мире зафиксировано уже 23,1 млн случаев заболевания.

Такие данные представлены на сайте американского Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что число зараженных сейчас составляет 23 132 289, погибли 803 479 человек, побороли болезнь — 14 850 347.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Антирейтинг по COVID-19:

США - 5 666 121

Бразилия - 3 582 362

Индия - 2 975 701

Россия - 949 531

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. В ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.