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В Украине слегка снизился суточный прирост COVID-19

В Украине слегка снизился суточный прирост COVID-19
10:07 Сегодня Телеграф
По состоянию на сегодняшний день в Украине уже почти 105 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1 987

За прошедшие сутки в Украине немного уменьшилось число новых случаев коронавируса. По состоянию на 9:00 было зафиксировано 1987 инфицированных COVID-19. 

Об этом гласят данные системы мониторинга СНБО по коронавирусу, а также заявление главы украинского Минздрава Максима Степанова.

Отмечается, что Украина уже достигла отметки в 105 тысяч случаев коронавирусного заболевания.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Минздрав озвучил список антирекордсменов по COVID-19

Всего, по словам министра, смогли преодолеть заболевание 52 235 украинцев, а число жертв составляет 2 271 человек.

Как сообщалось ранее, уханьский коронавирус не прекращает распространяться по миру. По состоянию на сегодняшнее утро в мире зафиксировано уже 23,1 млн случаев заболевания.

Отмечается, что число зараженных сейчас составляет 23 132 289, погибли 803 479 человек, побороли болезнь — 14 850 347.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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