В Минприроды планируют увеличить финансирование Зоны отчуждения

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины хочет в 2021 году увеличить финансирование Зоны отчуждения. Об этом сказал журналистам министр Роман Абрамовский.

"Министерство сейчас подает бюджетный запрос. Мы значительно увеличиваем наши потребности в финансировании - в том числе на функционирование Зоны отчуждения. Определенное количество объектов профинансируется за счет специального фонда государственного бюджета.

По этому поводу нет переживаний. Но функционирование самой Зоны покрывается за счет общего фонда.

Поэтому мы обращаемся с существенными ожиданиями", - сказал Абрамовский.

По его словам, инвестиционный потенциал зоны будет также реализован в 10-километровой зоне: промышленные инвестиции, развитие предприятий.

Напомним, в принятом Верховной Радой законопроекте №32379-д о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" приостановлено финансирование расходов по статье "Реализация государственного инвестиционного проекта "Восстановление объектов транспортной инфраструктуры Зоны отчуждения".

В общей сложности бюджет Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения на 2020 год уменьшился с 2,9 млрд грн до 2,68 млрд грн.

Финансирование программы "Поддержка в состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС" сократилось в этом году с 1,36 млрд грн до 1,2 млрд грн; программы "Поддержка экологически безопасного состояния в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения" - с 495,89 млн грн до 445,88 млн грн.