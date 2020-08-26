В Кабмине рассмотрят повышение зарплаты бюджетникам

В Кабмине в среду рассмотрят вопрос о повышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы. Соответствующий проект постановления есть в повестке дня заседания КМУ.

Кабмин утвердит порядок формирования и ведения лицензионного реестра, порядок направления средств государственного дорожного фонда.

Планируется внесение изменений в порядок реализации арестованных активов на электронных торгах, в положение о Пенсионном фонде Украины.

Министры изменят состав экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков.

Они также согласуют ряд законопроектов, которые потом внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, об изменениях в некоторые законодательные акты, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс в связи с присоединением Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Ранее, количество больных коронавирусной болезнью Covid-19 за сутки сократилось в пяти регионах Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в среду утром.