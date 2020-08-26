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COVID-19 начал утихать в 5 украинских областях

COVID-19 начал утихать в 5 украинских областях
10:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Количество больных коронавирусной болезнью Covid-19 за сутки сократилось в пяти регионах Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в среду утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 зафиксировано в Одесской области (186), в Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (167) областях, в Киеве (95)

В 6 областях не зафиксированы новые случаи выздоровления от Covid-19, а в 8 областях - новые случаи смерти.

Количество болеющих превышает 5 тысяч в г. Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а ниже 100 – в Херсонской, Луганской в Кировоградской областях.

В целом за прошедшие сутки:

  • в Винницкой области подтверждено 28 новых случаев заболевания Covid-19, 2 человека скончались, 30 выздоровели, сейчас в области болеет 935 человек (на 5 меньше за сутки);

  • в Волынской области 34 человека заболели, 1 умерл, 51 выздоровел, сейчас болеет 1 394 человека (на 18 меньше за сутки);

  • в Днепропетровской области 5 новых случаев заболевания, сейчас болеет 821 человек;

  • в Донецкой области 18 человек заболели, болеет 381 человек;

  • в Житомирской области 36 человек заболели, 24 выздоровели, болеет 1 122 (на 12 больше);

  • в Закарпатской области 80 новых случаев заболевания и 1 - смерти, выздоровели 37 человек, сейчас болеет 3 806 человек (на 42 больше за сутки);

  • в Запорожской области 32 человека заболели, 16 выздоровели, сейчас болеет 632 (на 16 больше за сутки);

  • в Ивано-Франковской области зафиксировано 167 новых случаев заболевания, 4 случая смерти и 31 - выздоровления, сейчас болеют 5 065 человек (на 132 больше);

  • в Киеве 95 новых случаев заболевания, 2 человека умерли и 54 выздоровели, сейчас болеет 8 167 человек (на 39 больше за сутки);

  • в Киевской области 96 человек заболели, один скончался, 57 выздоровели, сейчас болеет 1 685 (на 38 больше);

  • в Кировоградской области 2 человека заболели, сейчас болеет 52;

  • в Луганской области 3 новых случая заболевания, 1 человек умер, болеет 92 человека (на 2 больше за сутки);

  • во Львовской области подтвержден 171 новый случай заболевания Covid-19, 3 случаев смерти и 84 случая выздоровления, сейчас болеют 9 238 человек (на 84 больше за сутки);

  • в Николаевской области 19 новых случаев заболевания, 2 человека умерли и 12 выздоровели, сейчас болеет 452 человека (на 5 больше за сутки);

  • в Одесской области 186 новых случаев заболевания, 2 человека скончались, сейчас болеет 4 573 человека (на 184 больше за сутки);

  • в Полтавской области 7 человек заболели, 4 выздоровели, сейчас болеет 199 (на 3 больше);

  • в Ровенской области 93 новых случая заболевания, 2 смерти и 44 - выздоровления, сейчас болеет 2 500 человек (на 47 больше за сутки);

  • в Сумской области 23 новых случая заболевания и 27 –в ыздоровления, сейчас болеет 702 человека (на 4 меньше за сутки);

  • в Тернопольской области 181 новый случай заболевания, 1 случай смерти и 12 - выздоровления, сейчас болеют 2 194 человека (на 168 больше);

  • в Харьковской области 177 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти и 10 человек выздоровели, сейчас болеют 4 734 (на 162 больше, чем днем ранее);

  • в Херсонской области 9 человек заболели, 1 умер, 7 выздоровели, болеют 94 (на 1 больше за сутки);

  • в Хмельницкой области 15 новых случаев заболевания, 3 человека умерли, 35 выздоровуели, сейчас болеет 784 человека (на 23 меньше за сутки);

  • в Черкасской области 5 человек заболели, 1 умер и 5 выздоровели, болеют 359 (на 1 меньше);

  • в Черновицкой области 170 новых случая заболевания, 4 человека умерли и 44 выздоровели, сейчас болеет 3 312 человек (на 122 больше за сутки);

  • в Черниговской области 18 новых случая заболевания, сейчас болеет 984 человека.

Вакцина от COVID-19: Китай начал испытания на людях

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 26 августа, выявлено 1 670 заболевших за сутки Covid-19, при этом 36 ранее заболевших умерли, а 584 человека выздоровели. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 54 277 человек, что на 1 050 больше, чем днем ранее.

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Украина, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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