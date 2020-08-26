Вакцина от COVID-19: Китай начал испытания на людях

В Китпе одобрили клинические испытания на людях вакцины от COVID-19, которая была произведена с использованием клеток насекомых. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В Китае, это будет первое испытание на людях вакцины от COVID-19, изготовленной из клеток насекомых.

Ранее в журнале Nature были опубликованы результаты испытаний на животных, которые показали, что вакцина может вызывать иммунный ответ против инфекции SARS-CoV-2 у мышей, кроликов и нечеловеческих приматов уже через 7 или 14 дней после однократной инъекции без явных побочных эффектов.

Ранее, воследние два инфицированных коронавирусом в китайской столице выписались из больницы, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента.

На данный момент в мире зафиксировано 24 млн 061 тыс 198 случаев коронавируса, в частности 823 тыс 513 смертей и 16 млн 608 тыс 595 случаев выздоровления.

Также сообщалось, что члены Совета Безопасности ООН разошлись во мнениях относительно вопроса о восстановлении санкций против Ирана, поэтому председатель СБ пока не будет предпринимать никаких мер.