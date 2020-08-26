Украина развивает промышленное производство

В июле текущего года промышленное производство увеличилось на 1,4%.

В Украине промышленное производство в июле 2020 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4%, однако по сравнению с июлем прошлого года произошло его сокращение на 4,4%. Об этом гласят данные Государственной службы статистики.

При этом, по информации Госстата, рост промпроизводства в июле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован во всех областях, кроме Донецкой, Полтавской, Херсонской и Черновицкой.

В ведомстве также привели данные о динамике промышленного производства за 7 месяцев. Так, объемы промышленной продукции в январе-июле 2020 года по сравнению с январем-июлем прошлого сократились на 7,7%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 5,5%, перерабатывающей - на 9,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 5,3%.

По данным Госстата, объемы промышленного производства январь-июнь 2020 года в Украине сократились на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 2019 год объемы промышленного производства в Украине сократились на 1,8% по сравнению с 2018 годом; в 2018 году рост промышленного производства составил 1,1% против 2017 года.