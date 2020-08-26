Скачать
Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 110 тысяч
Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 110 тысяч
На Банковой назвали дату ближайшей "Нормандии"
На Банковой назвали дату ближайшей "Нормандии"
Сегодня соберется сборная Украины: планы Шевченко
Сегодня соберется сборная Украины: планы Шевченко
Без юмора не обошлось: актриса "Женского квартала" вышла замуж за своего коллегу
Без юмора не обошлось: актриса "Женского квартала" вышла замуж за своего коллегу

Украина развивает промышленное производство

Украина развивает промышленное производство
12:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
В июле текущего года промышленное производство увеличилось на 1,4%.

В Украине промышленное производство в июле 2020 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4%, однако по сравнению с июлем прошлого года произошло его сокращение на 4,4%. Об этом гласят данные Государственной службы статистики.

При этом, по информации Госстата, рост промпроизводства в июле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован во всех областях, кроме Донецкой, Полтавской, Херсонской и Черновицкой.

В ведомстве также привели данные о динамике промышленного производства за 7 месяцев. Так, объемы промышленной продукции в январе-июле 2020 года по сравнению с январем-июлем прошлого сократились на 7,7%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 5,5%, перерабатывающей - на 9,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 5,3%.

Госстат: объемы реализации промпродукции уменьшились на 11%

По данным Госстата, объемы промышленного производства январь-июнь 2020 года в Украине сократились на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 2019 год объемы промышленного производства в Украине сократились на 1,8% по сравнению с 2018 годом; в 2018 году рост промышленного производства составил 1,1% против 2017 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Производство, Госстат.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько
02 Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают
03 Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата
04 "Будет больше провокаций": Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
05 Итоги 25 августа: повышение "минималки" и продление карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине рассмотрят повышение зарплаты бюджетникам
В Кабмине рассмотрят повышение зарплаты бюджетникам
COVID-19: Юлия Тимошенко в критическом состоянии
COVID-19: Юлия Тимошенко в критическом состоянии
Кличко: в столице за сутки 95 больных коронавирусом
Кличко: в столице за сутки 95 больных коронавирусом
&quot;Я выздоровел&quot;: Антонио Бандерас поборол Covid-19
"Я выздоровел": Антонио Бандерас поборол Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь