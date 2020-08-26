В НБУ предложили урегулировать рынок жилищного строительства на законодательном уровне

"Мы понимаем, что это может вызвать определенный уровень социальной напряженности, поэтому хотим сказать, что мы в очередной раз выражаем беспокойство порядком введения строительных работ, и эту проблему надо решать на законодательном уровне", - сказал Шевченко.
Напомним, банк "Аркада" отнесен к категории неплатежеспособных.
Соответствующее решение Правления Нацбанка приняло 25 августа 2020 года. НБУ принял решение отнести банк Аркада к категории неплатежеспособных из-за уменьшения нормативов капитала.
Как сообщалось, в Кабмине в среду рассмотрят вопрос о повышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы. Соответствующий проект постановления есть в повестке дня заседания КМУ.