В НБУ предложили урегулировать рынок жилищного строительства на законодательном уровне

В НБУ обеспокоены порядком ввода строительных работ в Украине, и считает, что проблемы с рынком жилищного строительства надо решать на законодательном уровне. Об этом на брифинге сказал председатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Мы понимаем, что это может вызвать определенный уровень социальной напряженности, поэтому хотим сказать, что мы в очередной раз выражаем беспокойство порядком введения строительных работ, и эту проблему надо решать на законодательном уровне", - сказал Шевченко.

Напомним, банк "Аркада" отнесен к категории неплатежеспособных.

Соответствующее решение Правления Нацбанка приняло 25 августа 2020 года. НБУ принял решение отнести банк Аркада к категории неплатежеспособных из-за уменьшения нормативов капитала.

Как сообщалось, в Кабмине в среду рассмотрят вопрос о повышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы. Соответствующий проект постановления есть в повестке дня заседания КМУ.