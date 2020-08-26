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Сколько стоил газ в июле: данные Минэкономторга

Сколько стоил газ в июле: данные Минэкономторга
20:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook
По уточненным данным, за отчетный период импортеры газа платили в среднем 3150,4 грн/1000 м3, или $124,4.

Средняя таможенная стоимость импортного газа в июле оказалась на $16,2 дешевле ранее обнародованных данных. Об этом в среду, 26 августа, сообщило министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По уточненным данным, за отчетный период импортеры газа платили в среднем 3150,4 грн/1000 м3, или $124,4.

Как сообщалось, ГК "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в августе 2020 года на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с июлем цена газа выросла на 270 гривен (на 9%).

В Нафтогазе сообщили, что уже скоро компания предложит своим клиентам новые тарифные планы и другие предложения.

Имеющиеся запасы газа в подземных хранилищах Украины позволят сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона.

 

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Все по теме:

Газ, Цена на газ, Минэкономторг.

Автор:

Телеграф
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