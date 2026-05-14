Мысли о самоубийстве были каждый день. ONUKA сделала болезненное признание (видео)

Звезда рассказала, что спасло ее от тяжелого психологического состояния

Певица ONUKA Ната Жижченко откровенно рассказала о сложном подростковом периоде и мыслях о самоубийстве.

В интервью журналисту Славе Демину артистка призналась, что в юности страдала чрезмерной застенчивостью. По словам певицы, самым большим испытанием для нее стала "мегаинтровертность" и страх общения с людьми.

"Перед тем, как с кем-то просто поздороваться, надо было к этому готовиться, говорить в голове, как это произойдет", — вспомнила артистка. ONUKA отметила, что справиться с этим ей помогли творчество и люди, рядом с которыми она чувствовала себя комфортно. Именно творческая реализация дала ему возможность почувствовать уверенность в себе.

Также певица призналась, что в подростковом возрасте имела мысли о самоубийстве. По ее словам, во время первого обращения к психологу она честно ответила, что думает об этом "ежедневно". В то же время артистка подчеркнула, что между такими мыслями и реальными действиями есть пропасть, а свое состояние тогда связывала с юношеским максимализмом.

Мне кажется, в том возрасте этот предел между тем, что ты думаешь, что ты там можешь это сделать или что ты хочешь остановить эту жизнь и между тем, что ты это сделаешь, есть пропасть. Страдать для человека – это определенный тип удовольствия. Это прикольно. У меня было такое отношение, ну, опять же, это юношеский максимализм плюс все эти экзистенциальные вызовы, фатализм Ната Жижченко

ONUKA поделилась, что этот период завершился после 25 лет, когда в ее жизни активно начался проект ONUKA и плотный рабочий график полностью заполнил ее время.

В этом же интервью Ната Жижченко рассказала, на что тратит 100 тысяч в месяц.