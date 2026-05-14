Думки про самогубство були щодня. ONUKA зробила болісне зізнання (відео)

Зірка розповіла, що врятувало її від важкого психологічного стану

Співачка ONUKA Ната Жижченко відверто розповіла про складний підлітковий період та думки про самогубство.

В інтерв’ю журналісту Славі Дьоміну артистка зізналася, що в юності страждала від надмірної сором’язливості. За словами співачки, найбільшим випробуванням для неї стала "мегаінтровертність" і страх спілкування з людьми.

"Перед тим, як з кимось просто привітатись, треба було до цього готуватись, промовляти в голові, як це відбудеться", — пригадала артистка. ONUKA зазначила, що впоратися з цим їй допомогли творчість і люди, поруч із якими вона почувалася комфортно. Саме творча реалізація дала їй можливість відчути впевненість у собі.

Також співачка зізналася, що в підлітковому віці мала думки про самогубство. За її словами, під час першого звернення до психолога вона чесно відповіла, що думає про це "щодня". Водночас артистка наголосила, що між такими думками та реальними діями "є прірва", а свій стан тоді пов’язувала з юнацьким максималізмом.

Мені здається, в тому віці оця межа між тим, що ти думаєш, що ти там можеш це зробити або що ти хочеш зупинити це життя і між тим, що ти це зробиш, ну, є прірва. Страждати для людини — це певний тип задоволення. Це прикольно. У мене було таке ставлення, ну, знову ж таки, це юнацький максималізм плюс оці всі екзистенційні виклики, фаталізм Ната Жижченко

ONUKA поділилася, що цей період завершився після 25 років, коли в її житті активно розпочався проєкт ONUKA і щільний робочий графік повністю заповнив її час.

У цьому ж інтерв'ю Ната Жижченко розповіла, на що витрачає 100 тисяч в місяць.