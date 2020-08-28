В Украине выросла реальная зарплата: детали

По информации Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле-2020 по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 2%, а в годовом измерении "к июлю-2019" - на 7,6%, составив 11,804 тысяч грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы "4,723 тысяч грн".
Ведомство уточняет, что:
- в июне 2020 года она составляла 11 579 тысяч грн,
- мае - 10 542 тысяч грн,
- апреле - 10 430 тысяч грн,
- марте - 11 446 тысяч грн,
- феврале - 10 847 тысяч грн,
- январе - 10 727 тысяч грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался:
- в Николаевской "на 13,6%",
- в Херсонской "на 13,1%",
- в Кировоградской "на 12,6%",
- в Луганской "на 12,4%",
- в Сумской "на 11,4%",
- в Одесской "на 11%",
- в Тернопольской "на 10,2%",
- в Ривненской "на 10,2%",
- в Черниговской "на 11%",
- Хмельницкой "на 9,9%"
- Житомирской "на 9,2%".
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался
- в Киеве "17 053 тысяч грн",
- самый низкий - в Черновицкой области "9 322 тысяч грн".
В июле-2020 к июлю-2019 года заработная плата повысилась
- в сфере предоставления других услуг - на 33,5%,
- в здравоохранении и социальной защите - на 17,9%,
- информации и телекоммуникаций - на 14,4%,
- в сфере искусства, спорта и развлечений - на 13,5%,
- образовании - на 10,5%,
- профессиональной, научной и технической деятельности - на 10,3%,
- госуправления и обороны, обязательного соцстрахования - на 8,3%,
- в сфере административного, вспомогательного обслуживания и образовании на 7,2%,
- на предприятиях промышленности - на 7%,
- в сельском хозяйстве - на 6,1%,
- в сфере операций с недвижимостью - на 5%,
- финансовой и страховой деятельности - на 4,6%,
- в строительстве - на 4,4%,
- в сфере оптовой и розничной торговле - на 3,8%.
В то же время зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 24,9%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - на 4%.
Ранее, в Кабмине ожидают получить второй транш от МВФ до конца текущего года.