В Украине выросла реальная зарплата: детали

Реальная заработная плата в Украине в июле текущего года по сравнению с июлем прошлого года увеличилась на 5,1%, а к июню текущего года - на 2,6%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики в пятницу.

По информации Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле-2020 по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 2%, а в годовом измерении "к июлю-2019" - на 7,6%, составив 11,804 тысяч грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы "4,723 тысяч грн".

Ведомство уточняет, что:

в июне 2020 года она составляла 11 579 тысяч грн,

мае - 10 542 тысяч грн,

апреле - 10 430 тысяч грн,

марте - 11 446 тысяч грн,

феврале - 10 847 тысяч грн,

январе - 10 727 тысяч грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался:

в Николаевской "на 13,6%",

в Херсонской "на 13,1%",

в Кировоградской "на 12,6%",

в Луганской "на 12,4%",

в Сумской "на 11,4%",

в Одесской "на 11%",

в Тернопольской "на 10,2%",

в Ривненской "на 10,2%",

в Черниговской "на 11%",

Хмельницкой "на 9,9%"

Житомирской "на 9,2%".

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался

в Киеве "17 053 тысяч грн",

самый низкий - в Черновицкой области "9 322 тысяч грн".

В июле-2020 к июлю-2019 года заработная плата повысилась

в сфере предоставления других услуг - на 33,5%,

в здравоохранении и социальной защите - на 17,9%,

информации и телекоммуникаций - на 14,4%,

в сфере искусства, спорта и развлечений - на 13,5%,

образовании - на 10,5%,

профессиональной, научной и технической деятельности - на 10,3%,

госуправления и обороны, обязательного соцстрахования - на 8,3%,

в сфере административного, вспомогательного обслуживания и образовании на 7,2%,

на предприятиях промышленности - на 7%,

в сельском хозяйстве - на 6,1%,

в сфере операций с недвижимостью - на 5%,

финансовой и страховой деятельности - на 4,6%,

в строительстве - на 4,4%,

в сфере оптовой и розничной торговле - на 3,8%.

В то же время зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 24,9%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - на 4%.

Ранее, в Кабмине ожидают получить второй транш от МВФ до конца текущего года.