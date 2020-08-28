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В Украине выросла реальная зарплата: детали

В Украине выросла реальная зарплата: детали
16:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Реальная заработная плата в Украине в июле текущего года по сравнению с июлем прошлого года увеличилась на 5,1%, а к июню текущего года - на 2,6%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики в пятницу.

По информации Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле-2020 по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 2%, а в годовом измерении "к июлю-2019" - на 7,6%, составив 11,804 тысяч грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы "4,723 тысяч грн". 

Ведомство уточняет, что:

  • в июне 2020 года она составляла 11 579 тысяч грн,
  • мае - 10 542 тысяч грн,
  • апреле - 10 430 тысяч грн,
  • марте - 11 446 тысяч грн,
  • феврале - 10 847 тысяч грн,
  • январе - 10 727 тысяч грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался:

  • в Николаевской "на 13,6%",
  • в Херсонской "на 13,1%",
  • в Кировоградской "на 12,6%",
  • в Луганской "на 12,4%",
  • в Сумской "на 11,4%",
  • в Одесской "на 11%",
  • в Тернопольской "на 10,2%",
  • в Ривненской "на 10,2%",
  • в Черниговской "на 11%",
  • Хмельницкой "на 9,9%"
  • Житомирской "на 9,2%".

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался

  • в Киеве "17 053 тысяч грн",
  • самый низкий - в Черновицкой области "9 322 тысяч грн". 

В июле-2020 к июлю-2019 года заработная плата повысилась

  • в сфере предоставления других услуг - на 33,5%,
  • в здравоохранении и социальной защите - на 17,9%,
  • информации и телекоммуникаций - на 14,4%,
  • в сфере искусства, спорта и развлечений - на 13,5%,
  • образовании - на 10,5%,
  • профессиональной, научной и технической деятельности - на 10,3%,
  • госуправления и обороны, обязательного соцстрахования - на 8,3%,
  • в сфере административного, вспомогательного обслуживания и образовании на 7,2%,
  • на предприятиях промышленности - на 7%,
  • в сельском хозяйстве - на 6,1%,
  • в сфере операций с недвижимостью - на 5%,
  • финансовой и страховой деятельности - на 4,6%,
  • в строительстве - на 4,4%,
  • в сфере оптовой и розничной торговле - на 3,8%.

В то же время зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 24,9%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - на 4%.

Ранее, в Кабмине ожидают получить второй транш от МВФ до конца текущего года.

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Все по теме:

Украина, Зарплата, Госстат.

Автор:

Телеграф
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