Украина ожидает получение второго транша от МВФ: детали

В Кабмине ожидают получить второй транш от МВФ до конца текущего года. Об этом сообщили в правительстве.

"Ожидаем второй транш до конца этого года", - заявил информатор в правительстве.

Он также сообщил, что правительство находится "в еженедельной коммуникации с МВФ. Есть таблица по выполнению требований с международными партнерами. В частности, 9 структурных маркеров, один из которых уже выполнен, остальные 8 будут выполнены согласно графику".

По словам источника, третий транш от МВФ предусмотрен, также согласно графику, в следующем году.

Также отмечалось, что важным моментом в вопросе получения траншей является вопрос назначения миссии МВФ. "Пока миссия не назначена. И этот вопрос, в частности ускорения этой работы, обсуждался в Киеве на встречах с заместителем государственного секретаря США. Последний, в частности, пообещал посодействовать решению этого вопроса", - отметил источник.

Также сообщалось, что в ходе встречи с бизнесом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет повторно вводить жесткий карантин.