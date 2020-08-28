Бизнесу пообещали, что вводить жесткий карантин не будут

В ходе встречи с бизнесом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет повторно вводить жесткий карантин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией заявил, что Украина не будет повторно вводить жесткий карантин. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Шмыгаля, украинское правительство полагается на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

В отношении запрета на въезд в Украину для иностранцев премьер-министр подчеркнул, что иностранные специалисты будут допущены в страну, поскольку список содержит множество исключений. Таким образом отдельные категории иностранных граждан смогут пересечь границы.

Речь идет об: ІТ-специалистах, технических специалистах-наладчиках пускового оборудования, иностранцах с разрешениями на проживание в Украине, членах международных и гуманитарных миссий, членах экипажей.

Также Шмыгаль указал, что граждане Беларуси могут получить разрешение на границе с Украиной по обращению. Решение о разрешении пересечения границы будет принимать Государственная пограничная служба.

Как сообщалось, сегодняшнего дня границы на въезд иностранцам закрыты до 28 сентября. Вместе с тем некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в Украину.