Бизнесу пообещали, что вводить жесткий карантин не будут

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией заявил, что Украина не будет повторно вводить жесткий карантин. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Шмыгаля, украинское правительство полагается на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.
В отношении запрета на въезд в Украину для иностранцев премьер-министр подчеркнул, что иностранные специалисты будут допущены в страну, поскольку список содержит множество исключений. Таким образом отдельные категории иностранных граждан смогут пересечь границы.
Речь идет об: ІТ-специалистах, технических специалистах-наладчиках пускового оборудования, иностранцах с разрешениями на проживание в Украине, членах международных и гуманитарных миссий, членах экипажей.
Также Шмыгаль указал, что граждане Беларуси могут получить разрешение на границе с Украиной по обращению. Решение о разрешении пересечения границы будет принимать Государственная пограничная служба.
Как сообщалось, сегодняшнего дня границы на въезд иностранцам закрыты до 28 сентября. Вместе с тем некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в Украину.
12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.
После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.
После чего продлили карантин в Украине до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.
Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.