Украина снова закрыла границы для иностранцев

С сегодняшнего дня границы на въезд иностранцам закрыты до 28 сентября. Вместе с тем некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в Украину.
Такое решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров в четверг, 27 августа, сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Ранее, 26 августа, Кабмин принял решение о закрытии границы для иностранцев с 29 августа.
Так, с 00:00 28 августа вступило в силу соответствующее постановление Кабинета министров. Оно будет действовать до 28 сентября.
Вместе с тем границы останутся открытыми для иностранных граждан, которые:
Кроме того, запрет не распространяется на иностранцев, которые являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них; иностранных граждан, прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц.
Также въезд разрешили лицам, осуществляющим перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации и прибывающим на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продлило.
После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер, Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.
После чего продлили карантин в Украине до 31 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.
Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.