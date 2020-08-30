Скачать
Воскресенье, 30.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: протесты в Беларуси, повышение "минималки" и закрытие границ
Главные события недели: протесты в Беларуси, повышение "минималки" и закрытие границ
Поджог автомобиля журналистов "Схем": в полиции показали, как выглядят подозреваемые
Поджог автомобиля журналистов "Схем": в полиции показали, как выглядят подозреваемые
Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии-2020
Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии-2020
Стильный Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition на новых изображениях (Фото)
Новые фото Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition

Опрос: каждая третья семья в Украине отказывает себе во всем необходимом, кроме пищи

Опрос: каждая третья семья в Украине отказывает себе во всем необходимом, кроме пищи
Обновлено 22:48 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay
В Государственной службе статистики провели опрос среди украинских домохозяйств для оценки условий жизни граждан. Оказалось, что каждая третья семья отказывала себе во всем необходимом, кроме еды.

В 2019 году 37% из 14,882 млн домохозяйств Украины постоянно отказывали себе в самом необходимом за исключением питания, сообщила пресс-служба Госстата в Facebook со ссылкой на результаты выборочного исследования условий жизни домохозяйств, где граждане сами давали оценку собственным доходам.

Половине (49%) средств хватало, но накоплений они не делали. У 11% семей было достаточно денег, и им удавалось откладывать. При этом 3% домохозяйств не могли обеспечить себе даже нормальное питание.

Примечательно, что при росте доходов 29% украинских домохозяйств потратились бы в первую очередь на лечение. Во вторую – на отдых (22%). В третью – на жилье (19%). Что же касается тех, кто не смог даже обеспечить нормальное питание, то только 75% из них имели возможность употреблять каждый день горячие блюда (остальные – почти ежедневно или иногда).

Также любопытно и распределение мнений домохозяйств относительно того, сколько им нужно иметь, чтобы не чувствовать себя бедными:

  • до 2 тыс. грн хватает для ощущения благосостояния 0,2%;
  • 2-3 тыс. грн – 1,3%;
  • 3-4 тыс. грн – 1,9%;
  • 4-5 тыс. грн – 8,6%;
  • 5-6 тыс. грн – 5,6%;
  • 6-7 тыс. грн – 5%;
  • 7-8 тыс. грн – 8,7%;
  • 8-9 тыс. грн – 2,1%;
  • 9-10 тыс. грн – 27,5%;
  • свыше 10 тыс. грн – 39,1%.

Шмыгаль: Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу

По состоянию на начало июня в Украине было зафиксировано ухудшение материального положения населения. При этом не было перехода к абсолютной бедности, о чем свидетельствовали результаты телефонного опроса КМИС, который проходил в два этапа – 17-25 апреля (более 6 тыс. респондентов) и с 24 мая по 4 июня текущего года (4 тыс. опрошенных).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госстат, Опрос, Уровень жизни.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От чего мы толстеем: лишний вес скрывается в стереотипах
02 30 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Грусть, давай, до свидания: забавные анекдоты 30 августа
04 Диабет, артрит и катаракта исчезнут: чем так полезны водоросли
05 Назван самый полезный способ приготовления картофеля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в США: в Портленде застрелили сторонника Трампа (Видео 18+)
Протесты в США: в Портленде застрелили сторонника Трампа (Видео 18+)
Лукашенко вновь &quot;засветился&quot; перед камерами с автоматом в руках (Фото)
Лукашенко вновь "засветился" перед камерами с автоматом в руках (Фото)
Итоги 30 августа: коронавирус и протесты в Минске
Вечерний дайджест: главные новости 30 августа
&quot;Рано начала радоваться&quot;: заболевшая COVID-19 Маричка Падалко рассказала о своем состоянии
"Рано начала радоваться": заболевшая COVID-19 Маричка Падалко рассказала о своем состоянии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь