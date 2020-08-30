Опрос: каждая третья семья в Украине отказывает себе во всем необходимом, кроме пищи

В 2019 году 37% из 14,882 млн домохозяйств Украины постоянно отказывали себе в самом необходимом за исключением питания, сообщила пресс-служба Госстата в Facebook со ссылкой на результаты выборочного исследования условий жизни домохозяйств, где граждане сами давали оценку собственным доходам.
Половине (49%) средств хватало, но накоплений они не делали. У 11% семей было достаточно денег, и им удавалось откладывать. При этом 3% домохозяйств не могли обеспечить себе даже нормальное питание.
Примечательно, что при росте доходов 29% украинских домохозяйств потратились бы в первую очередь на лечение. Во вторую – на отдых (22%). В третью – на жилье (19%). Что же касается тех, кто не смог даже обеспечить нормальное питание, то только 75% из них имели возможность употреблять каждый день горячие блюда (остальные – почти ежедневно или иногда).
Также любопытно и распределение мнений домохозяйств относительно того, сколько им нужно иметь, чтобы не чувствовать себя бедными:
По состоянию на начало июня в Украине было зафиксировано ухудшение материального положения населения. При этом не было перехода к абсолютной бедности, о чем свидетельствовали результаты телефонного опроса КМИС, который проходил в два этапа – 17-25 апреля (более 6 тыс. респондентов) и с 24 мая по 4 июня текущего года (4 тыс. опрошенных).