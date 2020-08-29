Шмыгаль: Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаются на работу.

"В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. гривень. Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу. Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 000 гривен", - написал он на своей странице в Facebook.

"Промышленность в июле продолжила демонстрировать рост (+ 1,4% по сравнению с июнем этого года). Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост", - добавил он.

Как сообщалось ранее, реальная заработная плата в Украине в июле текущего года по сравнению с июлем прошлого года увеличилась на 5,1%, а к июню текущего года - на 2,6%.

Напомним, председатель парламента Украины Дмитрий Разумков подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривень.